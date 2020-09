La Guadeloupe sort les grands moyens pour endiguer l'épidémie

Placée en alerte maximale, la Guadeloupe sort les grands moyens pour venir à bout de l'épidémie de coronavirus. Sur l'île, bars et restaurants sont fermés et les fêtes sont interdites. Pour les restaurateurs, l'avenir s'assombrit. Certains décident alors de se rabattre sur la vente à emporter. L'accès aux plages est aussi réglementé avec une interdiction à midi mais aussi entre 19h et 5h du matin. Ces mesures risquent fort de décourager les touristes à quelques semaines de la Toussaint.