La hausse des prix change nos habitudes

Cette cliente ne fréquentait jamais les marchés. Depuis quelques mois, elle y fait ses courses deux fois par semaine. Selon elle, ce sont des produits de meilleure qualité mais surtout moins cher, à condition d’être vigilante. "Maintenant, je fais attention au prix au kilo, parce qu’avant, je prenais sans faire attention", avoue-t-elle. Surveiller le prix au kilo est aussi moyen de déceler les éventuelles vraies-fausses promos. Le constat est unanime, même quand on fait ses courses dans les enseignes à prix cassé. Toutefois, il n’est pas question de se priver de tout, par exemple, les vêtements. Certains privilégient le prix plutôt que la qualité. Mais pour les vacances, quand c’est possible, on limite les sacrifices. "Il y a eu des épargnes" ; "On va se faire plaisir quand même", confient certains Que cela soit les campings, les hôtels, les locations, cette année, les Français n’ont jamais été aussi nombreux à réserver leurs vacances d’été aussi tôt pendant la saison. TF1 | Reportage F. Chadeau, T. Fribourg, F. Mignard