La hausse des prix prend-elle des vacances ?

Pour leurs vacances à la mer, cette famille venue du Nord a choisi de louer un mobile-home cette année. La location coûte 1 300 euros. À ce prix-là, ils n'auraient pu obtenir qu'une semaine à l'hôtel. Cette année, pour mieux gérer leur budget, ils ont fait leurs courses avant de partir. À Valras-Plage (Hérault), comme partout dans le pays, la hausse des prix grève le budget des vacanciers. Ce couple le constate en terrasse de café. Ils ont payé 7,60 euros pour deux boissons, c'est plus cher que l'an dernier. Leur budget est pourtant limité, 400 euros la semaine. Alors ils font des choix. Tous les prix augmentent, y compris dans les boutiques de souvenir. Cette mère de famille cherche des chaussures pour sa fille. Pourtant, il est également difficile de sacrifier les plaisirs des enfants comme les glaces. Ces touristes ont choisi de faire plus d'économies durant l'année. Des vacances plus chères, mais les familles ont choisi de ne pas s'en passer. Trois Français sur quatre ont prévu de partir cet été. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso