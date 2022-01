La hausse du carburant pénalise aussi les pêcheurs

A chaque fois qu'un patron pêcheur fait le plein, la facture est salée. Bruno Le Gall doit remplir son réservoir de 26 000 litres de gasoil. Cela fait plus de 14 000 euros. Le gasoil maritime a pris 8% d'augmentation en seulement quatre jours. Les charges s'alourdissent pour les pêcheurs. "C'est la plus grosse charge qu'il y a sur le bateau", s'écrie Bruno. Les professionnels de la mer payent un carburant moins taxé au litre comparé au diesel utilisé par les voitures. Mais tous deux suivent le cours du baril de pétrole qui augmente au niveau mondial. James constate la flambée des prix à la pompe depuis le début de la crise sanitaire. Cela équivaut à 50% d'augmentation. Avec un gasoil pêche autour de 60 centimes, le budget carburant rogne sur les bénéfices des patrons pêcheurs. D'autant plus que depuis le début de l'année, le prix du poisson a chuté. Bruno Le Gall et son équipage vont partir ce jeudi après-midi pour quinze jours de pêche. Ils espèrent qu'à leur retour, le cours du poisson remonte et que le prix du carburant baisse. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel