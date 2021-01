La Haute-Provence se réveille sous la neige

C'est la belle surprise de ce premier janvier 2021. La neige s'est invitée à Sisteron. Ce matin, de gros flocons se sont ajoutés à la couche déjà tombée hier. Les habitants accueillent la neige avec ravissement : "c'est magnifique, c'est le symbole de l'hiver. Finalement, ça donne un côté un peu plus joyeux à cette période particulière (...). On n'est tellement pas habitué à ce qu'il neige comme ça que ça nous change". La neige a créé un réveil blanc, presque féerique pour les habitants. Un temps qui n'a pas que des avantages. En effet, ce vendredi matin, les routes sont glissantes compliquant les déplacements. Alors pourquoi ne pas tout simplement rester à contempler le paysage des montagnes ou profiter d'une ballade les pieds dans la neige pour savourer ce début d'année 2021 ? La tombée de la neige, c'est surtout plein de bonheur et d'activités pour les petits. Les grands, eux, font le vœu que 2021 soit une année sereine comme la neige qui leur apporte la sérénité. La bonne nouvelle, c'est que ce paysage apaisant va s'installer encore quelques jours car la neige est encore annoncée en cette fin de semaine et le froid, lui, sera bien présent en ce début d'année 2021.