La Holi offre un répit aux personnes malades du cancer à Hagetmau

Pour rompre leur isolement, une infirmière de 29 ans a pris l'initiative d'aider les femmes touchées par le cancer. Laure Dandieu a ouvert un centre de répit et de retour à la vie pour ces personnes à Hagetmau. L'association propose des activités ouvertes à tous pour suivre des cours collectifs ainsi que des soins individuels. Pour beaucoup, La Holi est un lieu d'écoute et d'échange. Deux ans après sa création, l'association compte déjà 46 adhérents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.