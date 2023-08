La Hottée du Diable, à vous de jouer !

Des monstres de pierres, il s'en cache ici un peu partout. L'œil aguerri de Norbert Bardin, photographe depuis 50 ans, arrive à les capturer un peu comme lors d'une chasse aux trésors. Il distingue ici un poisson-lune, bouche ouverte et menaçant. Un peu plus bas, blotti contre de grands chênes, ces pierres lui évoquent un caméléon. C'est finalement un bestiaire géant qui émerveille Norbert à chaque fois. En longeant ces hautes pierres de grès, on devine nettement ici une tortue. Un peu plus loin, ce géant, qui semble réfléchir en posant sa main sur sa bouche, tout près de cet éléphant préhistorique. La légende raconte qu'un bâtisseur, n'arrivant pas à finir son ouvrage, avait vendu son âme au diable pour obtenir des pierres. Surpris par le chant du coq, le diable a laissé tomber sa hotte, remplie de cailloux ici. Ainsi, ce chaos de grès porte le nom de La Hottée du Diable, ajoutant encore un peu plus d'intrigues à cet endroit. Mais pour garder les pieds bien sur terre, loin des mystères, des visites natures permettent de comprendre comment le site s'est formé. Il est un vestige du temps où la mer recouvrait encore la Picardie. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette, Y. Taoufik