La jardinerie de Montivilliers se met déjà aux couleurs de Noël

Allant des classiques aux plus originales, les décorations de Noël remplissent la plupart des jardineries avec près de deux mois d'avance. À Montivilliers, la magie opère déjà en faisant rêver petits et grands. D'ailleurs, certains ne résistent pas et repartent les bras chargés. Si pour les adultes, revoir ces décorations noëliennes fait resurgir des souvenirs d'enfance, pour les petits, c'est l'occasion de trouver des idées cadeaux pour le jour J. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.