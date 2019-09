La joie obligatoire aux Essarts-en-Bocage

Le maire des Essarts-en-Bocage, en Vendée, a eu une idée insolite. Il a notamment pris un arrêté municipal obligeant les habitants à être joyeux pendant quelques jours, de 8 heures à 22 heures. La décision très sérieuse, prise par la mairie, intervient dans le cadre d'un Festival de la joie prévu début octobre. Pendant la période indiquée, la police municipale veillera, mais ne donnera pas de contravention. La ville espère lancer plus tard un label national de la joie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.