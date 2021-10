La "journée du Pain du cœur", la bonne idée des boulangers de Forbach

Pour avoir le droit de déguster les pains du cœur, il faut faire un don à l'association du même nom. Depuis son lancement il y a treize ans, cette action solidaire est une tradition pour les Forbachois. Un peu partout dans la ville, des stands sont installés. Ils permettent d'engager la conversation avec les passants. Le pain est un symbole important. Les boulangers du secteur façonnent plus d'un millier de pains pour l'association. Ce sont des heures de travail en plus qui les rendent fiers. Cette année, "Pain du cœur" reversera les dons à l'école Bellevue. Selon les parents d'élèves, ces quelques milliers d'euros seront très utiles. La directrice de l'école a toujours des fournitures scolaires d'avance pour aider les familles les plus modestes. Des réserves qui ont fondu à cause de la crise sanitaire. En tout, quinze écoliers vont pouvoir être aidés. L'association "Pain du cœur" espère aussi reprendre au plus vite les actions pédagogiques dans les écoles de Forbach.