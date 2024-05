La journée où le soleil est roi

Plus un nuage pour le cacher ! Revoilà le soleil après dix jours de pluie, et à Marseille, on revit. "Je suis heureuse, je flâne, je profite, et je vis pleinement cette belle journée", dit gaiement une habitante avec un éclat de rire. Chacun retrouve ses indispensables : lunettes, casquette, et surtout le moral. Car travailler au soleil, ça n'a pas la même saveur. Aucun doute ! Le soleil motive, et on ne veut pas rater un seul rayon. Pour optimiser ses chances de reprendre des forces, autant bien choisir l'adresse. Mais pourquoi est-il aussi important ? Pour savoir la réponse, nous trouvons des experts en la matière. Pour les scientifiques, le fait que certains individus soient pros du soleil, addicts du soleil ou amoureux du soleil n'est pas étonnant. La lumière du soleil stimule notre organisme et favorise la sécrétion des hormones du bien-être comme la sérotonine et l'ocytocine. Prudence ! Il ne faut pas en abuser pour autant. TF1 | Reportage S. Prez, P. Fontabla