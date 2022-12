La laine reprend du poil de la bête

Comme des stars, elles portent des lunettes de soleil. Carine choie ces brebis depuis douze ans et elle les trouve très attachantes. La Thônes et Marthod est une race locale dans le pays de Savoie. Les bêtes étaient autrefois logées dans les caves à reblochon afin de maintenir une certaine température grâce à leur toison. Quelques kilomètres plus loin, dans une autre vallée, c'est le grand jour pour les brebis. Charlie sort la tondeuse deux fois par an. Pourtant, cette race a bien failli disparaître au début des années 1970. Boudée du grand public, la laine perd sa valeur. Une hérésie pour Myriam, éleveuse depuis cinq an. Elle estime qu'il s'agit d'une belle matière première. C'était sans compter sur la ténacité des montagnards, et de Sandrine et Lucile en particulier. Depuis l'an dernier, elles récupèrent gratuitement ces laines de qualité. Des bénévoles relancent une filière tournée vers les circuits courts avec leur association. Ils espèrent trouver des lieux de stockage et des petites mains capables de trier tous ces volumes. Lavée et cardée, autrement dit démêlée, la laine est vendue 25 euros le kilo. L'objectif, c'est de rétribuer les éleveurs. Que ce soit pour confectionner des tapis, des gants ou des chapeaux. La laine Thônes et Marthod reprend du poil de la bête. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand, S.Thizy