La laiterie ferme, la commune s’inquiète

C'est une institution à Campbon (Loire-Atlantique. La laiterie Candia est implantée ici depuis les années 30. Alors, l'annonce de sa fermeture cette semaine laisse les habitants abasourdis. La coopérative Sodiaal qui gère le site et collecte 20% du lait français fait face à des problèmes de rentabilité. Le lait conditionné et le lait infantile ne se vendent plus comme avant. "On a une décroissance structurelle depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. On a un outil industriel qui est surcapacitaire. On est à environ 55% de remplissage aujourd'hui de l'usine", confie Mathieu Agranier. Conséquence : 161 emplois seront supprimés. La rumeur d'une restructuration courait depuis quelques mois mais le maire n'imaginait pas une décision aussi brutale. Les commerçants du bourg craignent aussi les conséquences sur leur activité. La boulangerie est très fréquentée par les salariés de la laiterie. La fermeture de la laiterie est annoncée en 2023. Mais la commune compte bien rebondir et cherche déjà des repreneurs pour que le site ne reste pas sans activité. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann