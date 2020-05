La Lande-Chasles gagne le concours du plus beau blason communal

Malgré l'épidémie de coronavirus, le patrimoine français est encore bel et bien en activité. La Lande-Chasles, l'un des plus petits villages de Maine-et-Loire, vient par exemple de remporter le concours du plus beau blason communal. Cette victoire singulière suscite la fierté des habitants, car ils ne s'attendaient pas à obtenir ce titre. A noter que ce concours avait pour but de fédérer autour du patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.