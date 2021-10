La langue basque, fierté de toute une région

Sur le marché de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas tout. Parler basque, c'est d'abord être Basque. Et sachez que ce n'est pas la langue la plus facile. "Nous sommes fiers de notre terroir, de notre patrimoine et donc de notre langue transmise à travers des générations" ; "Presque toute ma famille parle basque, c'est normal" ; "On tient à notre culture, notre histoire et notre langue. Ça me parait tout à fait normal que le basque soit parlé dans tous les aspects de la vie courante". Près d'un quart de la population parle basque, et plus encore, le chante. Des sonorités prenantes, des voix puissantes qui, dans ce chant, disent la fierté d'être basque. "Quand on chante en langue basque, il y a des vibrations que parfois, on ne peut pas voir dans d'autres langues", confie un chanteur chœur du club Pottoroak. Mais le basque est aussi l'affaire des plus jeunes. Dans ce collège, les élèves suivent leurs cours en basque pour, un jour, le transmettre à leur tour.