La lassitude des riverains après l'attaque du commissariat de Champigny

Les stigmates de l'attaque de samedi dernier sont encore devant le commissariat de Champigny-sur-Marne ce lundi matin. Les policiers restent abasourdis par la violence des tirs qui les ont visés. Même indignation du côté des habitants de ce quartier difficile du Bois-l'Abbé. Ces derniers ne souhaitent pas s'en mêler et ont l'impression que le pouvoir public a baissé le bras. Le fond du problème est en effet le trafic de drogue et notamment d'héroïne.