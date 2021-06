La lecture prochaine "grande cause nationale" : le rôle essentiel des bibliothèques

Dans cette bibliothèque de village, la lecture est synonyme d'évasion. Aujourd'hui, elle va même devenir la nouvelle grande cause nationale. "Les bibliothèques sont quand même le premier réseau culturel de proximité. Je pense qu'il fallait faire ce développement, que la bibliothèque soit ouverte pour tout le monde", a précisé Solen Le Bloas, bibliothécaire à Chateauneuf-Du-Faou (Finistère). Depuis le confinement, de nombreux Français sont revenus à la lecture. La "grande cause nationale" prévoit 40 millions d'euros pour aider les bibliothèques, les rénover, acheter de nouveaux livres mais aussi pour étendre leurs horaires d'ouverture. Ici, la structure est ouverte seulement trois jours par semaine. Le maire espère bénéficier des aides de l'Etat. Cela permettrait également de développer tout ce qui est animation. Des programmes confiés parfois à des associations, qui elles aussi, ont besoin d'aide. A l'étage, Nadine Derrien conte une histoire aux enfants de la commune, deux fois par semaine. Ces moments de lecture favorisent l'apprentissage. La lecture succède à d'autres grandes causes nationales comme l'autisme, le don d'organe ou encore la violence faite aux femmes.