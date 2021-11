La légendaire brasserie de la gare de Lyon, à Paris

De plain-pied dans le XXIème siècle, le Buffet de la Gare rebaptisé "Train Bleu" en 1963 a conservé intacte son faste d'antan. Y entrer c'est embarquer dans un voyage dans le temps. Le rituel n'a pas changé. Comme tous les jours, les premiers clients viennent pour le déjeuner. En cuisine, on prépare 350 couverts par jour en mobilisant une brigade de 80 personnes. La feuille de route du chef est claire : offrir une cuisine de brasserie haut de gamme. Le pâté en croûte au canard sauvage, magret et foie gras, est un classique de la maison. Il se fabrique en plusieurs étapes étalées sur quatre jours. Le faux-filet, un autre classique, est ici flambé au cognac. Les connaisseurs savent apprécier. Le coup de feu est un ballet parfaitement huilé entre les cuisiniers et les serveurs. Tous sont concentrés, méthodiques et efficaces. C'est une brasserie décidément hors norme. La salle de restaurant se fait soudain scène de théâtre. Un moment d'histoire et de partage pour se plonger dans l'épopée du Train Bleu. Des assiettes nettes et fraîches, une cuisine de terroir généreuse et gourmande, la maison vit toujours une belle époque.