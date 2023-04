La légendaire route de l'Estérel

Sur la route de la Corniche d'Or qui traverse l'Estérel, elle roule des mécaniques dans un décor de rêve. Une vingtaine de voitures anciennes venues pour un anniversaire : les 120 ans de cette route mythique. Remonter le temps, se remémorer des souvenirs au volant de sa Triumph de 1969, Eric se régale. Pour l'événement, ces passionnés d'automobile de collection s'étaient donné rendez-vous à Saint-Raphaël (Var) ce mardi matin. Carrosseries impeccables et costumes d'époque pour certains, tout y est pour faire briller les yeux du public. La route raconte l'histoire du développement du tourisme sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle. C'est le "Touring Club de France" qui imagine ce projet. Relier Saint-Raphaël et Cannes par le bord de mer pour les touristes épris de belles natures. René Zucco, architecte à la retraite, se passionne depuis longtemps pour cet ouvrage, admiratif des travaux accomplis à l'époque. Après trois années de travaux titanesques, la route est inaugurée en 1903. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard