La légende de "l’arbre aux miracles" à Montpellier

Cet arbre recèle une très belle histoire. C'est l'arbre des amoureux et c'est le plus vieil arbre du jardin. C'est un filaire endémique de Méditerranée. Mythique, il est arborescent et a un tronc magnifique avec des géodes dans lesquelles nos visiteurs laissent des messages. Autant de vœux, autant de souhaits glissés dans ses entrailles. Ce cousin de l'olivier est vieux de 400 ans. Par contre, il est difficile de dire à quand remonte cette croyance. On n'a pas vraiment de traces historiques très documentées sur la constitution de ce mythe. C'est en fait un arbre à mystère. Ces visiteurs en tout cas se prennent au jeu et laissent un petit mot dans les géodes. Denis, le jardinier, passe régulièrement pour prendre soin de l'arbre à souhait et l'alléger des petits papiers qui éveille la curiosité. Au final, ce sont des centaines de mots qui sont ramassés chaque mois. Preuve que la croyance est toujours bien vivace. C'est aussi une ancienne coutume qui intrigue les étudiants. Ceux-ci se pressent de laisser un mot dans les entrailles de "l'arbre aux miracles". TF1 | Reportage E Boucher, E. Coppo