La légende du doublage Roger Carel est mort

Astérix, Mickey, Jerry Lewis, les personnages du Muppet Show... il était toutes ces voix et plus encore. Roger Carel, né Roger Bancharel, a doublé presque tous les plus grands personnages du dessin animé et du cinéma. Il a commencé sa carrière au théâtre, à la télévision puis au cinéma avant de se faire remarquer dans les doublages. Un talent qu'il avait depuis son plus jeune âge. Roger Carel est décédé le 11 septembre dernier et a été inhumé dans la plus stricte intimité chez lui en Charente.