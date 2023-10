La légende du France

Le paquebot France a relié le Havre (Seine-Maritime) à New York durant les années 60 et 70. Une association recueille des témoignages ou encore des mémoires orales. Les souvenirs des personnes qui ont vécu au Havre pendant la croissance du paquebot sont également les bienvenus. Ils ont en fait un documentaire en accès libre sur Internet. Le bateau a été construit sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Quatre ans de travaux, 1 300 ouvriers, il est alors le symbole du savoir-faire français, la fierté d’un pays. Inauguré, baptisé, sous les yeux du président De Gaulle et de sa femme Yvonne, la marraine du paquebot. La légèreté, le luxe, qu’est devenu ce fast ? Où sont entreposés les derniers objets, les vestiges du décor ? Dans un bâtiment du Havre, très discret, cinq kilomètres de réserve interdite au public. L’histoire des compagnies transatlantiques sommeille sur des étagères. En 1974, le président Valérie Giscard d’Estaing décide que le paquebot France, propriété de l’État, coûte trop cher et n’est pas rentable. Comme une peine de cœur mal cicatrisé, le paquebot laisse derrière lui des briques de métal, des vagues de souvenir et un certaine idée de la grandeur. Dans l’esprit de certains, il navigue encore. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Le Goïc