La librairie où les livres s'animent

À l'extérieur, il y a quelques livres. Il faut entrer, passer le long couloir tapissé d'étagères, et là... l'effet est garanti. C'est la chapelle Sixtine du bouquin, une cathédrale de livres. Des encyclopédies, des romans, des BD, des livres d'art, des livres de poche... à entrer ici, c'est forcément trouver son bonheur. Ce rêve de lecteur se trouve sur le canal du Midi, au petit port du Somail (Aude). Cette grande maison était un chai, on y stockait du vin. Aujourd'hui, les livres y ont pris leurs places. Il y aurait entre 50 000 à 60 000 ouvrages dans cette salle. Et derrière la porte de la réserve, encore plus. Nelly Gourgues est la gardienne de ce temple de la lecture. Et c'est dans un recoin de la réserve que se trouvent ses trésors, plus de 700 livres animés stockés dans des cartons. Il faut savoir prendre des risques pour en faire une sélection. Elle a commencé sa collection quand elle avait sept ans. Un jour peut-être, Nelly dévoilera tous ses trésors. Des petits mondes à découvrir d'un simple mouvement de page. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis, P. Mislanghe