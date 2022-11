La ligne de tramway la plus longue du monde

Il sillonne la côte belge comme un cours d’eau le ferait entre deux vallons. Les rails du tramway sont accrochés au plat pays depuis si longtemps qu’ils font désormais partie du paysage. Il parcourt 65 km de la Panne à la frontière française jusqu'au Knokke-le-Zoute. C’est parti pour un voyage en pointillé, de station en station, de ville en ville et de plage en plage. Ici, nous sommes en Flandre, alors ici on parle le flamand. Après quelques kilomètres entre les immeubles, voici la mer. Cette immense plage, qui fait le caractère à la fois rugueux et très doux du littoral belge. L’impression étrange, c’est que le tramway roule sur le sable. À chaque passage ici, il laisse derrière lui un nuage de sable qui virevolte quelques instants avant de retomber sur les rails un peu plus loin. Au port d’Ostende, le Mercator attire l’attention. C’est la fierté de la marine belge. Le bateau se visite. Il fut construit en 1932 pour être un navire-école. À bord, on retrouve même une chapelle pour la messe dominicale. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire