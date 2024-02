La ligne Paris-Clermont enfin sur de bons rails ?

Cette ligne est aujourd'hui plus lente qu'il y a quinze ans et présente bien trop de problèmes pour les usagers. Et pour cause, sur la seule année 2023, plus de 163 retards ont été enregistrés. Alors sur place, tout le monde a un mauvais souvenir en tête. Suite à cet événement, des membres du gouvernement ainsi que le président de la SNCF ont fait le déplacement ce vendredi matin à Clermont-Ferrand pour annoncer un plan d'urgence. Des locomotives de secours vont être mises en place. Le grillage sécurisé qui longe la ligne sera renforcé pour prévenir le risque d'accident avec le gibier. Mais les collectifs d'usagers demandent aussi à ce que le temps du parcours soit raccourci. Ils demandent un trajet de deux heures 30 contre trois heures 30 aujourd'hui sans retard. Malgré ce plan d'urgence et les travaux de rénovation qui prendront fin en 2027, le temps de trajet ne sera pas raccourci. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Olive