La limitation de vitesse n'est pas respectée dans l'Eure

Difficile de croire que la vitesse sur cette départementale à Saint-Pierre-du-Val est limitée à 50 km/h. Cette route permet d'éviter un péage, alors chaque jour, 550 000 véhicules et 900 poids lourds y circulent. Mais ces derniers traversent deux hameaux sans réduire leur vitesse. Cela complique beaucoup la vie des riverains, comme celle de Michèle qui habite ici depuis 76 ans. Alors qu'ils sortent de chez eux en voiture aux heures de pointe, les habitants ont du mal à prendre la route. "C'est extrêmement difficile. Le soir vers 17 heures et 18 heures, il est impossible de traverser, car il y a tellement de camions", explique une riveraine. Aucun accident mortel n'a eu lieu, mais certains craignent qu'un drame puisse arriver. Dans chacun des hameaux qui longent la route, il y a des arrêts de bus et de nombreux enfants doivent traverser pour rentrer chez eux. Pour réduire la vitesse, l'installation d'un feu tricolore et d'un radar fixe est à l'étude. La seule solution pour cette petite commune sans trésorerie est de faire appel à des financements départementaux.