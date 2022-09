La location saisonnière est-elle applicable sur n’importe quel bien immobilier ? Le 13H à vos côtés

Il faut aller voir et discuter avec le propriétaire et lui demander de sensibiliser un peu ses locataires aux éventuelles nuisances à commencer par le bruit. Dans le cas échéant, on peut donc aller un peu plus haut. S'il y a du bruit entre 22 heures et sept heures du matin, on peut appeler la police ou la gendarmerie pour tapage nocturne. Les nuisances ne sont parfois pas seulement auditives, il y a beaucoup d'allées et venues supplémentaires, et il peut y avoir des problèmes de propreté. Dans ce cas-là, il y a deux pistes possibles pour contre-attaquer. Il faut vérifier que le propriétaire a bien le droit de pratiquer cette location saisonnière. Il existe des règles dans beaucoup de villes. La location saisonnière est plafonnée à 120 jours par an, si c'est la résidence principale du propriétaire. Si c'est au-delà, il y a encore des règles supplémentaires très précises. Il faut une déclaration en mairie, vérifier si cela est en règle. Vérifier aussi le règlement de copropriété, qui parfois interdit ce genre de location. T. Coiffier