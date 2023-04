Loi littoral : ils ne pourront pas construire la maison de leurs rêves

Quand Mélanie et Julien ont acheté cette parcelle issue d'un terrain divisé en trois lots, ils n'imaginaient pas qu'ils seraient les seuls à ne pas pouvoir y construire la maison de leur rêve. Un mois après les débuts des travaux, ils reçoivent une lettre de la préfecture leur demandant de tout arrêter. Leur habitation ne respecterait pas la loi Littoral, qui interdit les constructions hors des agglomérations dans les communes côtières. Entouré d'autres maisons et à près de treize kilomètres de l'océan, le couple ne comprend toujours pas cette décision. Sans maison et avec un crédit de 1 000 euros par mois, ils vivent actuellement à l'étage de leur restaurant de plage qui est encore fermé avant le début de la saison. Une situation extrême, symbole du durcissement de l'application de la loi Littoral par les préfectures. À Lège-Cap-Ferret (Gironde), les sollicitations sont nombreuses, mais des maisons en bord de mer ne pourraient plus être construites aujourd'hui. Datant de 1986, la loi Littoral doit permettre de préserver les zones côtières contre l'étalement urbain et la spéculation immobilière. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira