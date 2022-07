La Loire à Vélo : à la découverte des villages troglodytes

Pour finir en beauté notre découverte de la Loire à Vélo, nous irons jusqu’à Saumur. Ici, il ne faut pas seulement traverser les paysages viticoles, il faut aussi percer leurs secrets. À Souzay-Champigny, le cœur du village se trouve sous les coteaux. Dans le Val de Loire, les hommes ont creusé des troglodytes. À Souzay, on peut même entrer à vélo dans une rue troglodytique, creusée au Moyen Âge pour extraire du tuffeau. Les hommes l’ont ensuite aménagé. Des maisons et des échoppes, c’était un lieu de vie. Cette atmosphère étrange, c’est une belle surprise pour une touriste dans son parcours sur la Loire à Vélo. Ces villages du Saumurois restent l’une des destinations les plus appréciées sur la Loire à Vélo. Claudine et son mari sont venus plusieurs fois et comptent même s’installer ici. À quelques kilomètres, le village de Turquant a fait de ce monde en troglo un atout touristique avec ses ateliers d’artisans installés dans la falaise. Les cyclotouristes s’y arrêtent volontiers. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély