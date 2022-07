La Loire à vélo, les trésors du fleuve

La Loire sera notre compagne de voyage avec ses paysages sauvages et son patrimoine unique au monde. Bienvenue sur les 900 kilomètres de la Loire à vélo. À Châtillon, l'écluse de Mantelot est un passage obligé pour les cyclotouristes. Notre prochain détour va nous conduire à sept kilomètres de là, dans le village de Briare. Mesurant 662 mètres de long et suspendu à onze mètres de haut, le pont-canal suscite toujours les mêmes réactions. Plus loin sur la route, la cité de Jargeau nous attend. Direction le centre-ville, à la recherche d'une charcuterie, car nous sommes ici dans la capitale de l'andouille. Pour achever cette première escapade ligérienne, Éric Augot nous attend sur son bateau, une toue cabanée transformée en hébergement durant l'été. Nous resterons à quai, simplement pour profiter de l'atmosphère de cette fin de journée. Et sur la Loire, les coucher de soleil offrent chaque soir un spectacle différent. Cette fois, c'est un jeu de lumières dans un ciel agité par le vent. TF1 | Reportage C. Madronet, E. Sarre