La Loire à vélo, un itinéraire très prisé

Le vélo a de plus en plus de succès. Le long de la Loire, c'est le meilleur moyen d'aller se promener. Depuis un peu plus de dix ans, une route pour bicyclettes longe le fleuve. Près de deux millions de cyclistes l'ont déjà empruntés. C'est le paradis des cyclotouristes. Près de 900 kilomètres de route aménagée le long du fleuve. La Loire à Vélo est un succès, un moteur touristique pour la région. Point de départ pour ces vacanciers, la location de bicyclette. Philippe a repris ce magasin il y a trois ans. La Loire à Vélo lui amène une clientèle familiale. Une fréquentation en hausse de 10 % par an et des retombées économiques estimées à 54 millions d'euros. Sur la Loire à Vélo, on voyage léger. On s'arrête dans les villages pour se ravitailler. Un cyclotouriste dépense en moyenne 69 euros par jour. Sur le parcours, des campings proposent des emplacements aménagés pour les cyclotouristes. Comptez autour de vingt euros par personne et par nuit pour des tentes sur pilotis. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély