La Loire à Vélo : voyage dans le temps

Pour ce deuxième jour sur la Loire à Vélo, nous allons commencer par franchir le fleuve. Et dans le Loir-et-Cher, à Cour-sur-Loire, nous allons joindre l'utile à l'agréable. Pour trois euros, Christian Lequien fait traverser en bateau randonneurs et vélos. Il faut moins de quinze minutes pour rejoindre la rive d'en face. Notre capitaine reprend ainsi le rôle du passeur d'autrefois. Pour notre étape du jour, nous allons rouler sur les pas des rois et des reines de l'Hexagone. C'est ici qu'ils ont bâti leur plus prestigieux château. Chambord, bien sûr, dont l'histoire est liée à Saint-Dyé, charmant petit port de Loire. Une famille le découvre à vélo, pour le plus grand plaisir d'Oscar. Aujourd'hui paisible, le village fut à la Renaissance un point stratégique pour le transport de marchandises. Preuve de cette richesse passée : l'église aux dimensions impressionnantes. Martine Boulet est guide bénévole. Elle parle volontiers de sa commune et de son saint-patron. Aux beaux jours, la Loire à Vélo amène des touristes comme Nicole, qui aime s'arrêter dans les monuments. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély