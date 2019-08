La Loire-Atlantique doit-elle être rattachée à la Bretagne ?

Selon un nouveau sondage, un Breton sur deux serait favorable au fait que la Loire-Atlantique soit rattachée à la Bretagne. Un vieux débat qui refait surface et qui est source de discussions dans la région. Le sujet s'est d'ailleurs retrouvé à la Une du journal Le Télégramme ce 29 août 2019. De plus, dans le département de la Loire-Atlantique, une pétition favorable au rattachement, ayant recueilli plus de 100 000 signatures, a été déposée à l'Assemblée nationale en juin dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.