La Lozère comme vous ne l'avez jamais vue

Le spectacle commence dans la voiture aux pieds des gorges de la Jonte (Lozère), entre les falaises calcaires et ces mystérieuses aiguilles. Les habitants disent qu'elles abritent des secrets. Gilles Vergely a toujours vécu là. Il a choisi de nous montrer un lieu qui lui tient particulièrement à cœur. Il nous emmène à 200 mètres au-dessus du petit village des Douze, sur un sentier rempli de souvenirs. Au sommet, il y a un cimetière. On ne peut s'y rendre qu'à pied, c'est le plus inaccessible du pays. C'est un lieu hors du commun que l'on trouve que si l'on arpente les toits de la Lozère. Mais d'autres surprises nous attendent bien plus bas, dans les profondeurs. Une équipe de spéléologues a fait une incroyable découverte dans la grotte de Castelbouc. Ne cherchez pas une billetterie à l'entrée, c'est un simple trou et des galeries étroites. Nous retrouvons ensuite un immense espace de 70 mètres de long avec des traces de dinosaures sur le plafond. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier