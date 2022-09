La lutte acharnée des pompiers en Gironde

Il reste ce mardi matin un paysage de désolation. Des kilomètres de forêts calcinées, fumantes et des maisons miraculées. Mais quatre habitations n’ont pas pu être sauvées malgré les efforts des 350 pompiers sur place. L’objectif des soldats du feu est simple : profiter du calme du matin pour maîtriser tout départ de flamme et éviter que les feux ne reprennent dans l’après-midi avec le vent, même s’il s’annonce moins fort qu’hier. En milieu de nuit, la pluie arrive, sans effet sur le brasier et, avec elle, un vent violent qui attise les flammes. Le bourg de Saumos est totalement enfumé. Même le poste de commandement doit se replier. En six heures de temps, le feu parcourt 900 hectares, conséquence d’un été beaucoup trop sec. Sur la ligne de feux, les pompiers aspergent la végétation pour tenir l’incendie à distance. De nouvelles évacuations préventives sont en cours et d’autres renforts sont attendus. Dans le même temps, les enquêteurs cherchent à déterminer la cause de l’incendie. Impossible de dire pour le moment si son origine est criminelle. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux