La mâche, la salade vitaminée de l’hiver

On l’appelle la salade de l’hiver. La mâche est principalement produite autour de Nantes. Éric Harrouet la cultive depuis 34 ans. Le légume pousse sur des bancs de sable. Cette année, il a récolté 40% de mâches en moins. "C’est un hiver compliqué par rapport à la météo qui ne nous a pas aidés et par rapport, justement, aux rendements qui ne sont pas là", confie-t-il. Douze à quinze tonnes de salades sont récoltées chaque jour. La technique de la récolte est bien rodée. Patrick Verron, responsable au sein de l’entreprise Harrouet, nous explique également pourquoi ils utilisent le sable pour la plantation. La plante passe ensuite dans trois bains d’eau pour être dessablée avant son conditionnement. En Pays de la Loire, la mâche occupe une place souvent prioritaire sur les étals des supermarchés. Quelques clients nous expliquent pourquoi : "La facilité de préparation et d’accommodement" ; "Quand vous la mettez dans le saladier, elle est déjà lavée et tout, elle est bien présentée" ; "C’est bien de consommer des produits locaux". Chaque année, une centaine de maraîchers autour de Nantes produit 35 000 tonnes de mâches. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche