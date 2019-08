La Madeleine : la fraîcheur fait son retour

Dans la matinée du 16 août 2019, une atmosphère presque automnale règne à la Madeleine, dans le Nord. Les températures ont chuté. Les écharpes, les coupe-vents et même les doudounes sont de sortie. Sur le marché, les habitants se réchauffent comme ils peuvent. Bien que les fruits d'été décorent joliment les étals, place aux plats d'hiver. Les marchands de vêtements, quant à eux, en profitent pour sortir leurs collections automne-hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.