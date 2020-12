La magie de Noël à Londres

Dans les lueurs d'un coucher de soleil automnal, Londres s'illumine. Une tradition à l'approche de Noël, Harrods, un grand magasin emblématique de la capitale anglaise, devient une attraction touristique. À la nuit tombée, chaque rue de la ville a composé leur spectacle et se met sur son 31. Il suffit de lever les yeux pour en profiter. Selon certains Français qui vivent à Londres, cette parure de fête apporte du réconfort et rend la ville plus joyeuse. À Londres, les gens n'ont pas perdu l'esprit de Noël. Certains pensent aux cadeaux, tandis que d'autres se concentrent surtout sur leur table de fête. En Angleterre, le rituel est le même dans toutes les familles : la longue préparation du pudding de Noël. Pour ce dessert à base de fruits secs et d'épices, l'alcool reste un ingrédient essentiel. Marion Kerr a gardé la recette de sa mère et l'a aussi transmise à sa fille. Pour un pudding réussi, il faut mélanger les ingrédients très énergiquement afin d'obtenir une bonne consistance. La cuisson de ce dessert ne nécessite pas de four mais de l'eau bouillante.