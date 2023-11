La magie de Noël au bout du pinceau

A coups de rouleaux et de pinceaux, sous les yeux des passants, des peintres font apparaître sur une vitrine un décor de Noël unique et personnalisé. La technique est celle du pochoir fabriqué à la main. Le résultat donne envie à une coiffeuse de se renseigner. Un commerçant a fait le compte. Faire peindre ses deux vitrines ne lui reviendrait pas plus cher que des décorations lumineuses. Des grandes surfaces aux petits commerces, les vitrines peintes reviennent en force. En cinq heures de travail naît une décoration éphémère et écologique. "Là, c'est des artistes qui viennent et c'est beaucoup plus authentique. Ça nous rappelle un peu les décors d'antan", confie une femme. "Ça change, c'est fait-main, c'est artisanal", "ça évite tout cet effet lumineux", lancent des passants. Une vitrine a été décorée par un illustrateur. L'objectif est de se démarquer. "Ça permet vraiment de personnaliser la vitrine, ça fait sourire et ça fait s'arrêter. Et on a des clients qui rentrent plus facilement", explique un commerçant. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde