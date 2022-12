La magie de Noël dans son jardin

La magie de Noël, ce sont aussi toutes ces maisons que des passionnés illuminent. Ils font des efforts cette année pour consommer moins d'énergie, mais le spectacle est toujours là. Un scintillement de lumières et de couleurs, cette maison-là, le père Noël n'aura sans doute pas trop de mal à la trouver. C'est l'œuvre d'un habitant pour qui les illuminations autorisent toutes les audaces, comme une invitation à partager ses rêves d'enfance. Mais pour arriver à ce résultat, il aura fallu à Cyrille Laborde, deux mois de travail et l'aide de quelques voisins. C'est une montagne de décoration accumulée depuis 17 ans dans le garage familial, avec certaines pièces plus imposantes que les autres. "C'est un des rennes du père Noël. Je le ressortirai au dernier moment pour ne pas trop l'abîmer comme c'est assez fragile", confie Cyrille. Autant d'accessoires et de nouveautés qui lui permettent de modifier chaque année son décor. Pour relier l'ensemble, il faut 200 mètres de câble et de rallonge sans oublier des mains expertes. C'est un dispositif à l'abri de l'humidité qui n'est pas si gourmand en électricité, moins d'une centaine d'euros pour cinq semaines. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre