La magie de Noël s'installe dans les crèches d'Aniane

À Noël, les bénévoles des Féeries d'Aniane voient les choses en grand. Ils ont créé des crèches splendides pour l'occasion, et n'ont pas peur de relever des défis encore plus difficiles. Dans l'une des crèches, par exemple, les santons mesurent 1,70 mètre. Chaque tenue et chaque posture sont bien pensées. Pour ce faire, un travail phénoménal doit être engagé à l'avance. Si depuis dix ans, Aniane s'anime chaque hiver, c'est grâce à une quinzaine d'amis amoureux de leur village.