La magie du cirque au féminin

Elles viennent d'Argentine, d'Ethiopie, d'Ukraine, du Japon... des quatre coins du monde. Quarante femmes réunies sous le chapiteau du cirque Phénix. Elles combattent pour s'imposer dans ce monde plutôt masculin. Ces Japonaises travaillent leur ballet depuis dix ans. La chorégraphie est réglée au millimètre, tourbillonnante, tout en grâce et en légèreté. Pour certaines, comme ces Ethiopiennes, le cirque est un moyen de s'émanciper dans leur pays. "Dans notre pays, notre seul travail c'est de faire le ménage et aider les parents. Ce n'est pas facile", confie l'une d'elles. Sur scène, cela a l'air si facile. Mais pour atteindre le sommet, ces femmes doivent faire preuve de plus de courage. Pendant les répétitions, sous l'œil protecteur du directeur, elles prennent des risques. "Aujourd'hui, les femmes ont un rôle primordial dans les cirques, elles font des numéros à elles et les interprètent à leur façon", affirme Alain Racherie. De la délicatesse et de la finesse pour nous offrir des prouesses. Dans toute l'histoire du cirque, les femmes étaient juste les faire-valoir de l'homme. Le spectacle Gaia prouve qu'elles ont gagné leur autonomie. TF1 | Reportage L. Delsol, W. Wuillemin