La magie du Minotaure

Le regard est intense, pénétrant. La respiration est régulière. Les spectateurs sont captivés, surpris face à cette puissance animale et cette sensibilité presque humaine. Du haut de ses quatorze mètres, le Minotaure inspire le respect. Pour le rendre le plus réaliste possible, une équipe de machinistes est aux commandes. Plusieurs fois par jour, le Minotaure se promène. La marionnette vivante joue avec le public. Cent personnes travaillent à la Halle de La Machine, des techniciens et des artistes qui font vivre leurs créations. À l'intérieur, ce n'est pas une exposition comme les autres. Tout a été inventé. Les machines, plus folles les unes que les autres, ne servent souvent à rien, juste à faire rire. Tout est prétexte à la création. Et quand le Minotaure pénètre dans le bâtiment, le temps est comme suspendu. À leur arrivée à Toulouse (Haute-Garonne), il y a presque cinq ans, ces machinistes ont fait un pari fou, celui de l'audace et de la magie. L'an passé, près de 400 000 personnes ont visité la Halle de la Machine, devenue un incontournable dans la ville rose. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis