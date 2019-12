"La Magie Éternelle", le nouveau spectacle de Disney sur glace

Cela fait des années que la tournée Disney sur glace fait rêver les fans de dessins animés. Les plus célèbres personnages ont entamé un nouveau show intitulé "La Magie Éternelle". Il réunit les héros Disney dans une patinoire pour un spectacle sur glace. Quatorze contes sur patins, des costumes fidèles aux dessins animés et plus de 30 chansons constituent cette représentation. Un spectacle qui a séduit et ébahi le public de Lille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.