La mairie de Strasbourg bannit le foie gras des réceptions officielles

Le foie gras est un plat de fête par excellence. Ce mets est habituellement recherché à l'exception faite désormais de la ville de Strasbourg (Bas-Rhin). Depuis sa prise de fonction en 2020, la maire Jeanne Barseghian a décidé de bannir le foie gras de tous les repas officiels au nom du bien-être animal contre le gavage. Certains approuvent. "C'est une bonne idée. A Strasbourg, on a voté pour une liste écologiste", lance un passant. Une décision saluée par les défenseurs de la cause animale, mais jugée inquiétante par les producteurs de foie gras traditionnel. On l'oublie, mais l'Alsace a donné naissance à ce plat des grandes occasions. "Strasbourg est le berceau du foie gras. C'est un peu le comble pour la ville", explique Audrey Nonnemacher, productrice de foie gras. Des producteurs sont mécontents et des clients un peu interloqués par l'annonce de la maire de la commune. La ville de Strasbourg n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview et rappelle que ses commandes de foie gras ont toujours été exceptionnelles, sans aucun impact sur la filière locale. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier