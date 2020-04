La mairie de Tours à pied d'œuvre pour la distribution de masques

Pour répondre à un besoin largement exprimé par la population et préparer le déconfinement, la mairie va distribuer 139 000 masques au total à Tours (Indre-et-Loire). Les octogénaires seront servis dans leur boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Les plus de 65 ans recevront, eux aussi, un courrier pour retirer ces masques en tissu en pharmacie. Des points de distribution seront ensuite mis en place d'ici la mi-mai pour le reste de la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.