La mairie finance un distributeur de billets

Dans un petit village du Haut Pays niçois, l'installation récente d'un distributeur automatique de billet était très attendu par les 850 habitants. Ils devaient jusque-là faire 40 km aller-retour pour retirer de l'argent. "C'est bien pour les habitants du village, mais aussi pour les touristes", lance une passante. Même si le paiement en carte bleue est de plus en plus courant, le nouveau service est un plus pour les commerçants. "Il y a quelques clientes qui paient encore en espèces de nos jours", explique Sophie André, coiffeuse. Le distributeur, c'est la commune de Valdeblore (Alpes-Maritimes) qui l'a financé pour 80 000 euros. La mairie a bien sollicité les banques, mais elles ont refusé. Pour cause : ce n'est pas un service rentable. Mais d'après Carole Crevel, la maire, "aujourd'hui, les communes doivent être réactives et attentives à ce problème de manque de service de proximité". Par ailleurs, le manque de service de proximité est une réalité quotidienne à Valdeblore. Pour s'en rendre compte, il suffit de pousser la porte du bar du village. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde