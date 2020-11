La maison "coup de cœur" du père Noël en Haute-Savoie en grande difficulté

Le Hameau du père Noël a été sacré "Coup de cœur de Noël" sur TF1 l'an dernier. Mais si à l'époque, il nous avait transporté dans son royaume, aujourd'hui, il n'a plus le cœur à la fête. À cause du confinement, le lieu a dû fermer ses portes. La chambre du Père Noël est complètement vide, tout comme la chambre des lutins. Hormis les 70 salariés du hameau au chômage partiel, ses 300 bénévoles se retrouvent également démunis. S'il n'ouvre pas d'ici les fêtes, ce parc associatif aura perdu près de 75% de son chiffre d'affaires et pourrait ne pas s'en remettre. Pour éviter ce drame, l'association demande plus que des aides. Il en appelle donc à la générosité du public par une souscription. "Si tous les visiteurs qui viennent d'habitude donnent entre deux et quatre euros, on est sauvé jusqu'à cet été, on pourra tourner, on pourra continuer à vivre", nous a confié son président, Vincent Humbert. Le père Noël, pour sa part, même s'il a perdu ses 250 000 visiteurs, il promet de venir chez tous les enfants du monde dans la nuit du 24 décembre.