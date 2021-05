La maison d'un retraité squattée pour la deuxième fois en un an dans l'Aude

Dans le Gard où il vit, Michel Monge, retraité, assiste impuissant à une mauvaise histoire qui se répète trop souvent. Sa maison de famille à Carcassonne est occupée illégalement, une nouvelle fois, depuis trois semaines. La maison est squattée depuis le 26 avril. Ce jour-là, Vincent Minati, le voisin, avait assisté à la scène. Plusieurs familles s'y sont installées après avoir forcé le portail et la porte d'entrée. Dans le quartier, on accueille avec méfiance ces nouveaux arrivants. Une pétition a recueilli quelques dizaines de signatures pour demander leur expulsion. À l'intérieur de la maison, il y a trois adultes et dix enfants. Le mois dernier, l'appartement qu'ils ont loué dans le centre de Carcassonne a brûlé. Ils affirment qu'aucune solution de relogement ne leur a été proposée. En quelques jours, la maison a été meublée grâce à des dons et les occupants se disent prêts à payer un loyer. Mais il n'est pas question de louer pour le propriétaire qui veut vendre sa maison. Il a déjà porté plainte pour occupation illégale.