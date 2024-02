La maison que j'ai achetée est sale et encombrée : que faire ? Le 13H à vos côtés

Florian a acheté une maison en mi-décembre. Il était convenu oralement que le terrain devait être nettoyé et les épaves de voitures du propriétaire enlevées, mais ça n’a pas été fait. Que peut-il faire ? Concernant la propreté, il n’y a pas d’obligation légale pour le vendeur de livrer un logement propre à l’acheteur. Il s’agit plus de respect, d’obligation morale que l’on ressent de fournir un bien propre au client. Par contre, le vendeur doit en principe délivrer un logement vide, c’est-à-dire sans meubles. Ce n’est pas à l’acquéreur d’endosser cette responsabilité. Toutefois, il est possible de convenir le contraire dans l’acte de vente, si le client achète l’immobilier meublé ou avec une cave à débarrasser. Mais cela doit être stipulé dans les paperasses. Dans le cas de Florian, il parle d’une promesse orale. Malheureusement, en droit, tout ce qui n’est pas écrit n’a aucune valeur. Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, si la propreté du logement laisse à désirer, ça peut être un élément de négociation. On peut aussi demander une visite du bien, chose que le vendeur ne peut pas refuser. T. Coiffier